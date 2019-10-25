Минское «Динамо» опустилось на последнее место. Главный тренер предъявил претензии лидерам

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» потерпело семь поражений подряд, набрав одно очко из 14, и опустилось на последнее место в Западной конференции.

25 октября на своей площадке команда Крэйга Вудкрофта проиграла динамовцам Риги, которые замыкали таблицу, со счетом 1:2, ведя 1:0.

На пресс-конференции по окончании встречи канадский тренер предъявил претензии лидерам.

«Мы ждем большего от некоторых игроков. Они должны срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить чуть конкретнее, то это игроки, которые много времени проводят на льду, которые призваны сюда занимать позиции лидеров. К сожалению, на данный момент они это не показывают. Если они обдумают свою игру, возможно, у нас появятся шансы выигрывать каждый матч», — цитирует Вудкрофта БелаПАН.

Канадец подчеркнул, что, несмотря на серию поражений, в команде нет и не будет депрессии.

«Мы должны найти ключики и достучаться до игроков. Чтобы они сами до себя достучались и начали выполнять свою работу хорошо. У них все для этого есть: тренировки, зарплата. Для депрессии у нас нет ни желания, ни времени. Мы не должны себя жалеть за то, что играем именно так. Жалость и депрессия — такого в моей команде никогда не будет», — подчеркнул Вудкрофт.

После 20 матчей «Динамо» с 16 очками занимает 12-е место среди 12 команд Западной конференции (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 10 поражений в основное время, 1 — в овертайме, 3 — по буллитам, разница шайб 48-60).

27 октября белорусская команда примет «Салават Юлаев» из Уфы — четвертую команду Восточной конференции.