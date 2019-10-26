Оружие в обмен на продукты: Назарбаев вручил Александру и Николаю Лукашенко подарки

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В ходе своего визита в Казахстан Александр Лукашенко встретился с первым президентом этого государства Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны тепло поприветствовали друг друга, обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, вручили подарки.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, он привез бывшему коллеге корзину с белорусскими продуктами. В свою очередь Нурсултан Назарбаев вручил Лукашенко-старшему ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева «Слова назидания», а для Лукашенко-младшего передал казахский лук и колчан со стрелами.

 

Фото пресс-службы президента Беларуси
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Тэги: Беларусь-Казахстан подарки Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Нурсултан Назарбаев Город: Нур-Султан

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