Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

В ночные и утренние часы местами туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Максимально в середине дня воздух прогреется до +13..+19°С.

Атмосферное давление днем будет слабо падать.