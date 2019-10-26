Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

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В субботу погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.


Белгидромет: на следующей неделе похолодает, возможен мокрый снег

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

В ночные и утренние часы местами туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Максимально в середине дня воздух прогреется до +13..+19°С.

Атмосферное давление днем будет слабо падать.
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Тэги: погода

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