Сможет ли «Динамо-Брест» стать ближе к чемпионству?

Развязка в чемпионской гонке все ближе. С каждой победой футболисты брестского «Динамо» приближают к себе золотые награды.

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Однако преследователи до сих пор не согласны с этим и пытаются догнать главного конкурента. Однако созданный отрыв достаточно комфортен для игроков с берегов Буга. Более того, преследователи — БАТЭ и «Шахтер» в этом туре играют между собой, а это значит, что кто-то потеряет очки (а в случае ничьей — оба).

Накануне состоялся один матч из программы 26-го тура. «Неман» на своем поле благодаря автоголу Видича одолел «Минск» — 1:0.

Вот кто, когда и с кем сыграет в этом туре:

26.10.

«Слуцк» — «Славия» (начало в 15:00, Городской стадион);

«Гомель» — «Динамо-Брест» (17:00, стадион «Центральный»);

«Ислочь» — «Дняпро» (19:00, стадион ФК «Минск»).

27.10.

«Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» (13:00, стадион РЦОР-БГУ);

«Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (17:00, Витебский ЦСК);

«Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).

Отметим, что из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.