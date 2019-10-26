Сможет ли «Динамо-Брест» стать ближе к чемпионству?
Развязка в чемпионской гонке все ближе. С каждой победой футболисты брестского «Динамо» приближают к себе золотые награды.
Однако преследователи до сих пор не согласны с этим и пытаются догнать главного конкурента. Однако созданный отрыв достаточно комфортен для игроков с берегов Буга. Более того, преследователи — БАТЭ и «Шахтер» в этом туре играют между собой, а это значит, что кто-то потеряет очки (а в случае ничьей — оба).
Накануне состоялся один матч из программы 26-го тура. «Неман» на своем поле благодаря автоголу Видича одолел «Минск» — 1:0.
Вот кто, когда и с кем сыграет в этом туре:
26.10.
- «Слуцк» — «Славия» (начало в 15:00, Городской стадион);
- «Гомель» — «Динамо-Брест» (17:00, стадион «Центральный»);
- «Ислочь» — «Дняпро» (19:00, стадион ФК «Минск»).
27.10.
- «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» (13:00, стадион РЦОР-БГУ);
- «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (17:00, Витебский ЦСК);
- «Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).
Отметим, что из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.