Сможет ли «Динамо-Брест» стать ближе к чемпионству?

/ Спорт
Просмотров: 118

Развязка в чемпионской гонке все ближе. С каждой победой футболисты брестского «Динамо» приближают к себе золотые награды.

Фото pixabay.com

Однако преследователи до сих пор не согласны с этим и пытаются догнать главного конкурента. Однако созданный отрыв достаточно комфортен для игроков с берегов Буга. Более того, преследователи — БАТЭ и «Шахтер» в этом туре играют между собой, а это значит, что кто-то потеряет очки (а в случае ничьей — оба).

Накануне состоялся один матч из программы 26-го тура. «Неман» на своем поле благодаря автоголу Видича одолел «Минск» — 1:0.

Вот кто, когда и с кем сыграет в этом туре:

26.10.

  • «Слуцк» — «Славия» (начало в 15:00, Городской стадион);
  • «Гомель» — «Динамо-Брест» (17:00, стадион «Центральный»);
  • «Ислочь» — «Дняпро» (19:00, стадион ФК «Минск»).

27.10.

  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» (13:00, стадион РЦОР-БГУ);
  • «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (17:00, Витебский ЦСК);
  • «Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).

Отметим, что из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство