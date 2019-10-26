Умерла поэтесса, песни на стихи которой исполняли звезды эстрады

В Москве в возрасте 85 лет умерла известная советская и российская поэтесса-песенник Карина Филиппова-Диодорова. Песни на ее стихи исполняли звезды эстрады.

Творчество Филипповой-Диодоровой известно благодаря Клавдии Шульженко, Людмиле Зыкиной, Майе Кристалинской, Гелене Великановой, Иосифу Кобзону, Валентине Толкуновой, Ринату Ибрагимову, Алле Пугачевой, Юлиану.

У всех этих исполнителей в репертуаре были песни поэтессы, такие как «Сколько мне лет», «Не смей мне сниться», «Песня о русском солдате», «Прилепился к окошку лист», «А мне говорят», «Песенка о счастье», «Ромашка» (все на музыку Акимова), «Лучше Вас нет», «Водяные да лешие» (музыка Пугачевой), «Мы так нелепо разошлись» (музыка Крутого), «Опять одна», «Россия, вспомни о себе!» ((музыка Соболева), «Минарет», «Орел» (музыка Иванова), «Уходя, ничего не берите из прошлого» (музыка Попова), «Спешите делать добрые дела» (музыка Мигули).

Тело Филипповой-Диодоровой будет предано земле сегодня на Новодевичьем кладбище российской столицы