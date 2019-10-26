Где ГАИ расставила ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями разрешенных скоростных режимов.

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Кроме того, что экипажи ДПС на дорогах страны ведут открытое, смешанное и скрытое наблюдение, выставляются и переносные датчики контроля скорости.

Так, по данным ГАИ Гродненской области на дорогах региона радары сегодня появились в следующих местах:

Гродно (улица Ольги Соломовой);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь (в Гродненском районе);

трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Гродненском районе).

Кроме этого, как сообщалось ранее, ГАИ столицы ежедневно выставляет радары (с местами их нахождения можно ознакомиться здесь ).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Также напомним, что в настоящее время на территории Гомельской области проводится спецмероприятие «Пешеход».