Где ГАИ расставила ловушки
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями разрешенных скоростных режимов.
Кроме того, что экипажи ДПС на дорогах страны ведут открытое, смешанное и скрытое наблюдение, выставляются и переносные датчики контроля скорости.
Так, по данным ГАИ Гродненской области на дорогах региона радары сегодня появились в следующих местах:
- Гродно (улица Ольги Соломовой);
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь (в Гродненском районе);
- трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Гродненском районе).
Кроме этого, как сообщалось ранее,
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Также напомним, что в настоящее время на территории Гомельской области проводится спецмероприятие «Пешеход».