Три пенсионера ушли в лес и пропали
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Поиски трех пенсионеров, которые накануне ушли в лес и пропали, продолжатся в субботу.
В дежурной части МЧС сообщили, что возле деревни Подлесье (Кировский район) пропал 65-летний мужчина; возле деревни Станция Друть (Белыничский район) — 60-летняя женщина; возле деревни Крыжики (Барановичский район) — 80-летний мужчина.
Во всех случаях в поиске пропавших участвовали сотрудники МВД и МЧС.
Ранее сообщалось, что пропавший в Бобруйске мужчина был найден погибшим.