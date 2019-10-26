Три пенсионера ушли в лес и пропали

Поиски трех пенсионеров, которые накануне ушли в лес и пропали, продолжатся в субботу.

Фото pixabay.com

В дежурной части МЧС сообщили, что возле деревни Подлесье (Кировский район) пропал 65-летний мужчина; возле деревни Станция Друть (Белыничский район) — 60-летняя женщина; возле деревни Крыжики (Барановичский район) — 80-летний мужчина.

Во всех случаях в поиске пропавших участвовали сотрудники МВД и МЧС.

Ранее сообщалось, что пропавший в Бобруйске мужчина был найден погибшим.