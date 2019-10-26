На Алтае при столкновении двух микроавтобусов погибли восемь человек

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае.

Как сообщает портал meduza.io со ссылкой на управление МВД по Алтайскому краю, еще пять человек пострадали. В свою очередь региональный Минздрав сообщает о восьми пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Всего в микроавтобусах находились 16 человек, в одном из них ехала фольклорная группа «Сударушки» из алтайского села Кабаково.

Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре трассы Барнаул-Рубцовск. По предварительной информации, водитель минивена Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

По данным полиции, 27-летнего водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Правоохранительные органы выясняют, имел ли он право управлять минивеном. СК возбудил уголовное дело по факту аварии.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.