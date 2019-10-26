На Алтае при столкновении двух микроавтобусов погибли восемь человек
Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае.
Как сообщает портал
Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре трассы Барнаул-Рубцовск. По предварительной информации, водитель минивена Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.
По данным полиции, 27-летнего водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Правоохранительные органы выясняют, имел ли он право управлять минивеном. СК возбудил уголовное дело по факту аварии.
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.