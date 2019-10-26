Минувшим днем в северных районах Беларуси побиты рекорды тепла

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Уже неделю (с 19 октября) в Беларуси обновляются рекорды тепла. 25 октября новые максимумы дня зафиксированы на севере страны, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Рекорды переписаны на шести метеостанциях Витебской области и на двух — Минской. В Шарковщине воздух прогрелся до 17,4 градуса выше нуля (было 15,1 в 2006 году), в Верхнедвинске — до 16,3 (15 в 2006-м), Докшицах — до 16 (15,6 в 1982-м), Лынтупах — до 15,9 (13,6 в 2006-м), Полоцке — до 15,8 (15,3 в 2006-м), Езерище — до 15,4 (13,8 в 2006-м). В Нарочи было 16,2 градуса (15 в 1982-м), в Вилейке — 15,3 (14,9 в 1982-м).

Единственным населенным пунктом вне северного региона, где зафиксирован новый максимум, стали Пружаны (Брестская область) — 18,3 градуса тепла (18,1 в 2004 году).

Теплее всего было в Бресте — 20 градусов, однако рекорд дня для всей территории страны устоял (21,4 градуса — 25 октября 1954 года в том же областном центре).

Накануне, 24 октября, рекорд дня был отмечен на одной метеостанции, в Мстиславле (Могилевская область), — 13,2 градуса (9,9 в 2013-м).

С 19 по 22 октября в Беларуси обновлялись рекорды тепла за весь период метеонаблюдений, 21 и 22 октября — локальные рекорды на всех без исключения метеостанциях страны.

Днем 26 октября ожидается от 11 до 17 градусов выше нуля, на юго-западе до 19. Экстремум дня — 20,5 градуса (в 2004 году в Брагине, Гомельская область).

Как сообщил 23 октября Белгидромет, так тепло в это время года впервые за последние 75 лет. Средняя температура воздуха за вторую декаду составила +12,9 градуса, что на 6 градусов выше климатической нормы; такой температурный режим характерен для первой половины сентября. «До конца недели еще сохранится теплая погода, но уже в начале следующей недели существенно похолодает, и в последние дни октября установится холодная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», — предупредили синоптики.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет.
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Тэги: погода температурные рекорды Город: Верхнедвинск Докшицы Полоцк Вилейка Брест Мстиславль

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