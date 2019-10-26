Анастасия Захаревич и Вячеслав Ракицкий — лауреаты XVIII премии имени Алеся Адамовича

Лауреатами XVIII премии имени Алеся Адамовича стали автор белорусской редакции «Радио Свобода» Анастасия Захаревич и искусствовед, журналист Вячеслав Ракицкий.

На снимке справа - Анастасия Захаревич. Фото: Радыё Свабода

Как сообщает БелаПАН , имена лауреатов объявили дочь писателя Наталья Адамович и литератор Владимир Орлов 26 октября в Минске во время общего собрания членов Белорусского ПЕН-центра.

Анастасия Захаревич была награждена за цикл публикаций в блоге на «Радио Свобода» и системное освещение проблем, связанных с насилием и дискриминацией.

«Я очень рада, что вопросы феминизма, дискриминации и насилия поднимаются в обществе и признаются важными на таком уровне. Для меня очень ценно, что то, о чем я пишу, признается важным ПЕНом. <...> Я надеюсь, что однажды мой блог станет ненужным, потому что эти проблемы больше не будут актуальными для Беларуси. А пока будем жить, работать и бороться», — сказала Захаревич.

Вячеслав Ракицкий. Фото: Радыё Свабода

Вячеслава Ракицкого отметили за цикл документальных фильмов «Свидетели» о борьбе за независимую и демократическую Беларусь в 1980-х — 2000-х годах.

«Получить эту премию — очень большая честь, потому что для меня имя Алеся Адамовича является символом совести и правды об истории нашей страны, красных и коричневых карателей, Чернобыле, правды о белорусской Вандее. Возможно, тогда, когда я услышал от него слово «Вандея», и родилось желание делать документальные циклы и пропагандировать историю», — отметил лауреат премии.

Белорусский ПЕН-центр учредил премию имени Алеся Адамовича за лучшее произведение, посвященное актуальным проблемам современности, в 1995 году. В разные годы лауреатами этой премии становились известные белорусские литераторы, публицисты, общественные деятели — Владимир Орлов, Владимир Некляев, Алесь Беляцкий, Александр Федута, Александр Лукашук и другие.