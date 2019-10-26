Подписан крупный контракт на поставку белорусских калийных удобрений в Индию

Белорусская калийная компания, которая является эксклюзивным экспортером удобрений, подписала контракт на поставку удобрений в Индию.

На "Белкалии". Фото: fertilizerdaily.ru

Как сообщили БелаПАН в компании, Индия является одним из крупнейших потребителей белорусских калийных удобрений. Контракт заключен с индийской компанией IPL, согласно ему цена белорусского калия составлит 280 долларов за тонну.

«Это соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли», — говорится в сообщении компании.

При этом в БКК подчеркнули, что «установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах».

В январе-августе экспорт белорусских калийных удобрений составил 7,4 млн тонн. «Мы завершили восемь месяцев с очередным рекордом (для этого периода) по экспорту продукции», — сказала журналистам в сентябре генеральный директор «Белорусской калийной компании» Елена Кудрявец. Она отмечала, что объемы экспорта удобрений будут зависеть от состояния мирового рынка минеральных удобрений, а также от исхода переговоров с основными потребителями белоруской продукции — Индией и Китаем.

По информации БелаПАН, в проект бюджета на 2020 год Минфин заложил экспорт калийных удобрений на уровне 9,96 млн тонн. «Мы всегда смотрим на рынок позитивно, но прогнозы, которые влияют на расчеты бюджета, мы даем с пессимистичным уклоном, чтобы рассчитывать на худшее и получить лучшее», — прокомментировала данные оценки руководитель БКК.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что цену продажи калийных удобрений в 2019-2020 годах предсказать очень сложно. «Вопрос цены — это вопрос договоренностей, зависит от интересов продавца и покупателя. Мы готовы к любым сценариям развития событий», — отмечала Кудрявец.

По ее словам, компания не видит особых проблем в том, что в период до 2023 года мощности производителей минеральных удобрений в мире будут превышать потенциальный спрос на них. «Мы должны быть эффективными, мобильными и быстро принимать решения. Мощности всегда превышают предложения на рынке калийных удобрений. Мы к этим условиям приспособились и нас это не пугает», — подчеркнула Кудрявец.