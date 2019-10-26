Кандидат в депутаты Мороз намерен провести митинг против аккумуляторного завода под Брестом

Кандидат в депутаты Палаты представителей Владимир Мороз в рамках своей предвыборной кампании планирует провести тематический агитационный митинг против аккумуляторного завода под Брестом.

Владимир Мороз. Фото: ex-press.by/

Как сообщил БелаПАН доверенное лицо кандидата, правозащитник Роман Кисляк, 25 октября соответствующее уведомление о проведении митинга Мороз подал в Брестский горисполком. Мероприятие намечается на 3 ноября в Бресте, на площадке у Дворца культуры профсоюзов. На митинге Мороз ознакомит избирателей со своей программой и сделает акцент на ее главной составляющей — требовании прекращения строительства и окончательного закрытия аккумуляторного завода под Брестом.

«На данное время члены избирательного штаба Мороза встречаются с избирателями и знакомят с программой кандидата. После того, как будут напечатаны листовки, начнем проведение агитационных пикетов», — дополнил Кисляк.

На выборы в парламент выдвинули свои кандидатуры четыре противника завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз. Он баллотируется по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4. В регистрации отказано: Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1, Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2, Елене Макаревич — в Брестском-Восточном избирательном округе № 3.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью и экологии. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.