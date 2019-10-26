Видеофакт. Окрестности Толочина облюбовал лесной зубр
Уже несколько дней по окраинам райцентра Толочина расхаживает зубр, ведет себя спокойно и уверенно, сообщает портал
К человеческому жилью его привлекла, по мнению местных жителей, возможность полакомится побегами озимого рапса. Появление лесного гиганта и озадачило, и слегка напугало местных жителей.
Напомним, длина тела у взрослых самцов составляет от 234 до 350 см; высота в холке от 158 до 195 см. А вес порой достигает целой тонны.
Как правило, дикие зубры настороженно реагируют на появление человека и стараются побыстрей удалиться. А вот самка, у которой маленькие детеныши, несет немалую опасность для человека и может проявить агрессию в любой момент.
В лесу, где попадаются зубры, следует вести себя осторожно — не подходить близко к животному, не шуметь, не делать резких движений.
Видео: АТН