Видеофакт. Окрестности Толочина облюбовал лесной зубр

Уже несколько дней по окраинам райцентра Толочина расхаживает зубр, ведет себя спокойно и уверенно, сообщает портал tvr.by .

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К человеческому жилью его привлекла, по мнению местных жителей, возможность полакомится побегами озимого рапса. Появление лесного гиганта и озадачило, и слегка напугало местных жителей.

Напомним, длина тела у взрослых самцов составляет от 234 до 350 см; высота в холке от 158 до 195 см. А вес порой достигает целой тонны.

Как правило, дикие зубры настороженно реагируют на появление человека и стараются побыстрей удалиться. А вот самка, у которой маленькие детеныши, несет немалую опасность для человека и может проявить агрессию в любой момент.

В лесу, где попадаются зубры, следует вести себя осторожно — не подходить близко к животному, не шуметь, не делать резких движений.

Видео: АТН