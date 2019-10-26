Устроивший бойню в забайкальском поселке солдат мог сделать это в ответ на издевательства

Командир взвода воинской части в поселке Горный Забайкальского края, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, по ночам заставлял военнослужащих учить устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом. Об этом рассказал бывший солдат, служивший под его командованием в 2016 году, пишет lenta.ru со ссылкой на Life.

Рамиль Шамсутдинов. Фото: telegram-канал «Подъем»

По словам мужчины, речь идет о старшем лейтенанте Пьянкове — одном из погибших в бойне. Бывший солдат отметил, что командир часто не давал спать солдатам. «Он мог всех в ружье вкинуть, просто чтобы стояли на центряке (центральном проходе — прим. lenta.ru)», — сказал он.

ЧП произошло 25 октября в воинской части в поселке Горный, что в Забайкалье. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула. Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в госпиталь. Молодого человека задержали. О содеянном он не жалеет.

При этом телеграмм-канал LIFE SHOT приводит слова бывшей девушки Рамиля Шамсутдинова: «Он очень добрый был, понимающий. Всегда с трепетом ко мне относился. Друзей всегда вокруг него много было».

Как прокомментировало Минобороны России, причиной расстрела стал возникший на фоне личных проблем нервный срыв. Они, как заверили в ведомстве, не связаны со службой. При этом мотивом преступления также рассматривают дедовщину. Утверждается, что над Шамсутдиновым часто издевались сослуживцы — как правило, без причины. Не исключается, что солдата могли травить из-за его национальности.

Задержанному стрелку грозит пожизненный срок. В ближайшее время его отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

В последний раз в России военный убивал сразу нескольких сослуживцев в сентябре 2017 года. Тогда на полигоне в Амурской области ефрейтор Гасан Абдулахадов застрелил офицера и двух солдат — он скрылся и позже был убит при попытке задержания. Всего за последние десять лет было три случая убийства военнослужащими в России нескольких своих сослуживцев.