Google начала внедрять новую технологию анализа поисковых запросов

Компания Google сообщила в своем блоге о внедрении нового метода анализа поисковых запросов, основанного на искусственном интеллекте.

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Как сообщает Медуза, технология, получившая название BERT, будет анализировать не только основные, но и вспомогательные слова в запросе (например, предлоги). Это позволит поисковику лучше понимать контекст предложения и выдавать пользователям более точные результаты.

Google назвала создание BERT «крупнейшим прорывом за последние пять лет и одним из самых крупных прорывов в истории поиска».

Новая технология впервые была представлена в ноябре 2018 года. Как пишет Financial Times, на днях Google начала обновлять программное обеспечение в своих дата-центрах для ее внедрения. На первом этапе BERT будет работать только с запросами на английском, в будущем алгоритм научится распознавать и другие языки.

Понимание человеческого языка представляет одну из самых больших сложностей для искусственного интеллекта. Это связано с тем, что значение слов может меняться в зависимости от контекста.