Грядущей ночью страны--соседки Беларуси переходят на зимнее время

В ночь с 26 на 27 октября Литва, Латвия, Польша и Украина переведут время на час назад. В связи с этим изменится расписание поездов и авиарейсов, сообщает агентство «Минск-Новости».

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Россия, как и Беларусь, не переводит время, поэтому разницы с Москвой у нас не будет. А вот с Украиной, Латвией и Литвой с 27 октября время будет различаться на час, с Польшей — на два.

В связи с переводом часов БЖД изменяет расписание международных поездов.

Так, будет другим время прибытия и отправления поездов в Вильнюс и из него. С 27 октября билет в Вильнюс из Минска можно будет купить на рейсы – 7:35 — 9:05 и 8:13 — 10:50. Из Вильнюса в Минск – 15:05 — 19:00, 18:30 — 22:00.

В столицу Украины поезда будут курсировать в 22:40 — 7:52. Из Киева в Минск – 21:09 — 8:38.

В Варшаву (с пересадкой в Бресте) поезд пойдет Минск — Брест — 10:55 — 14:31, Брест — Варшава — 15:23 — 17:39, назад Варшава — Брест — 8:35 — 14:49, Брест — Минск — 15:15 — 18:47.

С 27 октября меняется и расписание авиаперелетов. Также «Белавиа» сообщила, что планирует увеличить число рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт — до 4 в неделю, в Тбилиси — до 11 рейсов в неделю, в Баку — до 5 рейсов. В Ригу, Берлин и Стамбул можно слетать до 6 раз в неделю, в Литву — до 8.

Зимнее расписание авиакомпании будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года.