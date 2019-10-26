В Германии уничтожат 320 тонн колбас из-за заражения листериозом

Власти Германии начали уничтожение 320 тонн колбас и другой продукции компании Vilke, из-за которой, по предварительной информации, погибли три человека. Правительство выделило на эти цели около 100 тысяч евро, сообщает kratko-news.com .

Фото: kratko-news.com/

В начале октября местный правоохранительный орган закрыл завод, так как в продукции были бактерии листериоза — Listeria. Ранее генеральная прокуратура Касселя возбудила в отношении руководства компании уголовное дело по обвинению в убийстве по неосторожности. Расследование показало, что три человека погибли и 37 пострадали в результате употребления загрязненных продуктов. Глава Минсельхоза Юлия Клокнер обсудила с федеральными провинциями вопрос об усилении контроля над продовольственным рынком. Vilke объявила о банкротстве.

«Процесс уничтожения займет две недели, речь идет о 320 тоннах продукции. В работе задействовано около 20 работников завода, которые вызвались добровольцами. Все упакованные товары будут сожжены, а те, которые не были упакованы, будут переданы для специальной утилизации на объекты для уничтожения продуктов животного происхождения. Стоимость оценивается почти в 100 000 евро», — сказал представитель округа, отвечающий за соблюдение санитарных и ветеринарных стандартов региона.

Листериоз является инфекционным заболеванием у людей и животных, вызывается патогенными представителями рода Listeria. Он характеризуется появлением инфекции и высокой смертностью у новорожденных и людей с иммунодефицитом. Первостепенное значение для распространения листериоза имеет его способность длительное время сохраняться в различных пищевых продуктах, в том числе в упаковках, ограничивающих доступ к кислороду.