Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

/ Культура
Просмотров: 172

За два дня до своего 84-летия ушла из жизни Наталья Пугачева, солистка фольклорного коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки».

Трагическую новость сообщил в своем микроблоге руководитель республики Александр Бречалов: «Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким».

Наталья Пугачева всю жизнь проработала на свиноферме родного села.

В последнее время она, победившая рак желудка, жаловалась на здоровье и уже не появлялась на сцене.

Коллектив стал широко известным в 2012 году, когда представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение» (занял 2-е место).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бурановские бабушки певица Персона: Наталья Пугачева Александр Бречалов

Другие материалы на эту тему:

«Бурановские бабушки» и «Свитер Бойз» записали песню к сиквелу «Белых рос»

«Бурановские бабушки» и «Свитер Бойз» записали песню к сиквелу «Белых рос»

«Бурановские бабушки» устроят на «Евровидении» Party for Everybody

«Бурановские бабушки» устроят на «Евровидении» Party for Everybody

Адель передумала уходить со сцены

Адель передумала уходить со сцены

«Мисс Беларусь» Людмила Якимович создает музыкальную группу

«Мисс Беларусь» Людмила Якимович создает музыкальную группу