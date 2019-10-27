Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

За два дня до своего 84-летия ушла из жизни Наталья Пугачева, солистка фольклорного коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки».

Трагическую новость сообщил в своем микроблоге руководитель республики Александр Бречалов: «Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким».

Наталья Пугачева всю жизнь проработала на свиноферме родного села.

В последнее время она, победившая рак желудка, жаловалась на здоровье и уже не появлялась на сцене.

Коллектив стал широко известным в 2012 году, когда представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение» (занял 2-е место).