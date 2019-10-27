Брестское «Динамо» обыграло «Гомель», чем ответит БАТЭ?
Лидер национального футбольного первенства брестское «Динамо» одержало непростую викторию в очередном поединке чемпионата.
Проигрывая после первого тайма, брестчане во втором смогли забить «Гомелю» два мяча и увезти с берегов Сожа три очка.
Полная картина матчей, прошедших в субботу:
- «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» — 3:3;
- «Слуцк» — «Славия» — 0:0;
- «Гомель» — «Динамо-Брест» — 1:2;
- «Ислочь» — «Дняпро» — 1:1.
В пятницу «Неман» на своем поле взял верх над «Минском» — 1:0.
Из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.
Тур завершится сегодня двумя поединками, центральным из которых станет встреча на солигорском «Строителе»:
- «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (начало 17:00, Витебский ЦСК);
- «Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).
Пока турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) — 67 очков (после 26 игр);
- БАТЭ — 57 (24);
- Шахтер — 54 (24);
- Динамо (Мн) — 46 (25);
- Ислочь — 42 (26);
- Торпедо-БелАЗ — 41 (25);
- Городея — 40 (26);
- Неман — 32 (26);
- Витебск — 30 (25);
- Минск — 29 (26);
- Славия — 27 (25);
- Слуцк — 27 (26);
- Дняпро — 24 (25);
- Энергетик-БГУ — 23 (26);
- Гомель — 20 (26);
- Торпедо (Мн) — 6 (25).