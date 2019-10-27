Брестское «Динамо» обыграло «Гомель», чем ответит БАТЭ?

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Лидер национального футбольного первенства брестское «Динамо» одержало непростую викторию в очередном поединке чемпионата.

Фото ФК «Динамо-Брест»

Проигрывая после первого тайма, брестчане во втором смогли забить «Гомелю» два мяча и увезти с берегов Сожа три очка.

Полная картина матчей, прошедших в субботу:

  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» — 3:3;
  • «Слуцк» — «Славия» — 0:0;
  • «Гомель» — «Динамо-Брест» — 1:2;
  • «Ислочь» — «Дняпро» — 1:1.

В пятницу «Неман» на своем поле взял верх над «Минском» — 1:0.

Из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.

Тур завершится сегодня двумя поединками, центральным из которых станет встреча на солигорском «Строителе»:

  • «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (начало 17:00, Витебский ЦСК);
  • «Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).

Пока турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) — 67 очков (после 26 игр);
  2. БАТЭ — 57 (24);
  3. Шахтер — 54 (24);
  4. Динамо (Мн) — 46 (25);
  5. Ислочь — 42 (26);
  6. Торпедо-БелАЗ — 41 (25);
  7. Городея — 40 (26);
  8. Неман — 32 (26);
  9. Витебск — 30 (25);
  10. Минск — 29 (26);
  11. Славия — 27 (25);
  12. Слуцк — 27 (26);
  13. Дняпро — 24 (25);
  14. Энергетик-БГУ — 23 (26);
  15. Гомель — 20 (26);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (25).
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Тэги: футбол-Беларусь

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