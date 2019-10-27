Брестское «Динамо» обыграло «Гомель», чем ответит БАТЭ?

Лидер национального футбольного первенства брестское «Динамо» одержало непростую викторию в очередном поединке чемпионата.

Фото ФК «Динамо-Брест»

Проигрывая после первого тайма, брестчане во втором смогли забить «Гомелю» два мяча и увезти с берегов Сожа три очка.

Полная картина матчей, прошедших в субботу:

«Энергетик-БГУ» — «Динамо-Минск» — 3:3;

«Слуцк» — «Славия» — 0:0;

«Гомель» — «Динамо-Брест» — 1:2;

«Ислочь» — «Дняпро» — 1:1.

В пятницу «Неман» на своем поле взял верх над «Минском» — 1:0.

Из-за снятия с турнира минского «Торпедо», «Городее» засчитана гостевая техническая победа — 3:0.

Тур завершится сегодня двумя поединками, центральным из которых станет встреча на солигорском «Строителе»:

«Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (начало 17:00, Витебский ЦСК);

«Шахтер» — БАТЭ (19:00, стадион «Строитель»).

Пока турнирная таблица выглядит следующим образом: