На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

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В воскресенье, 27 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более теплой воздушной массе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, днем на северо-западе скажется влияние малоактивной фронтальной системы.

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по северо-западу.

Утром в некоторых регионах сгустится туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется +13..+19°C.

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет:

  • утром +10..+12°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +10..+12°C.
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Тэги: погода

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