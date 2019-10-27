На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 27 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более теплой воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, днем на северо-западе скажется влияние малоактивной фронтальной системы.

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по северо-западу.

Утром в некоторых регионах сгустится туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется +13..+19°C.

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет: