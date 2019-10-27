На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье, 27 октября, погоду на территории Беларуси будет формировать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, днем на северо-западе скажется влияние малоактивной фронтальной системы.
Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь по северо-западу.
Утром в некоторых регионах сгустится туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется +13..+19°C.
В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет:
- утром +10..+12°C;
- днем +14..+16°C;
- вечером +10..+12°C.