Пьяный внук зарезал деда в Лунинце

Следственные органы Лунинца устанавливают полную картину убийства 64-летнего мужчины.

Как сообщается, поздно вечером 18-летний парень вернулся домой (с рождения он воспитывался в семье бабушки и деда, они заменили родителей).

Молодой человек работал в строительной организации и днем накануне убийства получил зарплату.

Когда он пришел домой, то получил замечание от деда. Вероятно, это нравоучение вкупе с выпитым алкоголем и сыграли свою трагическую роль.

Внук схватился за нож и нанес удар.

Повреждения, полученные в результате ранения, оказались смертельными, пишет media-polesye.by .

Ранее сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам Брестского облсуда 25 октября вынесла приговор по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце: 26-летняя мать ребенка приговорена к 25 годам, а ее 48-летний знакомый — к смертной казни.