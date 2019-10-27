Найдена неожиданная причина облысения

Ученые южнокорейского университета Сонгюнгван выявили неожиданную причину облысения.

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В проведенном эксперименте приняли участие 13 тыс. добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет. Их разделили на группы в зависимости от времени, которое они еженедельно проводят за работой, и на протяжении четырех лет изучали состояние их волос.

Как оказалось, у людей, которые работают более 52 часов в неделю, вдвое выше риск облысеть, чем у тех, кто придерживает традиционной 40-часовой рабочей недели.

Ученые объясняют все влиянием стресса на гормональный фон. А изменения гормональных показателей опасны для волос. Они могут затормозить рост волосяных фолликулов.

Ранее сообщалось, что американские ученые из государственного исследовательского университета Висконсина разрабатывают головной убор, способный спасти от облысения.