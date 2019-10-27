Соболенко выиграла Малый итоговый турнир ВТА
Белоруска Арина Соболенко стала победительницей WTA Elite Trophy — Малого итогового турнира ВТА.
В финальной встрече прима отечественного тенниса переиграла голландку Кики Бертенс — 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась час с четвертью. За это время наша соотечественница (14-й номер мирового рейтинга) записала в свой актив по три подачи навылет и брейка. У голландки (10-й) также три эйса.
Эта третья победа Соболенко в нынешнем сезоне. Она принесла ей 655 тыс. долларов призовых и 700 рейтинговых очков.
На пути к трофею белоруска обыграла:
- Марию Саккари (Греция) — 6:3, 6:4;
- Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 3:6, 7:5;
- Каролину Мухову (Чехия) — 7:5, 7:6 (7:4).