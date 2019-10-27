Соболенко выиграла Малый итоговый турнир ВТА

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Белоруска Арина Соболенко стала победительницей WTA Elite Trophy — Малого итогового турнира ВТА.

Фото с официального сайта турнира

В финальной встрече прима отечественного тенниса переиграла голландку Кики Бертенс — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась час с четвертью. За это время наша соотечественница (14-й номер мирового рейтинга) записала в свой актив по три подачи навылет и брейка. У голландки (10-й) также три эйса.

Эта третья победа Соболенко в нынешнем сезоне. Она принесла ей 655 тыс. долларов призовых и 700 рейтинговых очков.

На пути к трофею белоруска обыграла:

  • Марию Саккари (Греция) — 6:3, 6:4;
  • Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 3:6, 7:5;
  • Каролину Мухову (Чехия) — 7:5, 7:6 (7:4).
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Кики Бертенс

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