Соболенко выиграла Малый итоговый турнир ВТА

Белоруска Арина Соболенко стала победительницей WTA Elite Trophy — Малого итогового турнира ВТА.

Фото с официального сайта турнира

В финальной встрече прима отечественного тенниса переиграла голландку Кики Бертенс — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась час с четвертью. За это время наша соотечественница (14-й номер мирового рейтинга) записала в свой актив по три подачи навылет и брейка. У голландки (10-й) также три эйса.

Эта третья победа Соболенко в нынешнем сезоне. Она принесла ей 655 тыс. долларов призовых и 700 рейтинговых очков.

На пути к трофею белоруска обыграла: