Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок

GDF11 помогает бороться со старением и может предотвращать онкологические заболевания. К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера.

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Выяснилось, что инъекции белка старым грызунам восстанавливали кровеносные сосуды в мозге и усиливали нейрогенез, сообщает MedicalXpress .

GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологических заболеваний. Белок хотят использовать при лечении ожирения и нейродегенеративных заболеваний.