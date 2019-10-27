Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок

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GDF11 помогает бороться со старением и может предотвращать онкологические заболевания. К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера.


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Исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Выяснилось, что инъекции белка старым грызунам восстанавливали кровеносные сосуды в мозге и усиливали нейрогенез, сообщает MedicalXpress.

GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологических заболеваний. Белок хотят использовать при лечении ожирения и нейродегенеративных заболеваний.
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Тэги: ученые белок онкология

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