В Дублине задержали пятого подозреваемого по делу о 39 трупах

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Полиция Северной Ирландии задержала пятого подозреваемого, который может быть причастен к гибели 39 человек, тела которых нашли на этой неделе в грузовике в графстве Эссекс.


СМИ сообщили жуткие подробности гибели людей в фуре

Телеканал Sky News сообщил, что 20-летнего мужчину из Северной Ирландии задержали в порту Дублина, он прибыл из Франции.

Ранее в этом деле были арестованы 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве. А 25-летнему водителю грузовика предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

Британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения: в грузовике была минусовая температура. GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию.
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Тэги: трупы Великобритания Северная Ирландия гибель мигрантов

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