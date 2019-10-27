«Белавиа» перешла на зимнее расписание

Оно будет действовать до 28 марта 2020 года включительно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Процедура перехода на зимнее расписание установлена международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА и распространяется на все авиакомпании в мире.

«В зимнем сезоне мы рады предложить нашим пассажирам рейсы по популярным направлениям вблизи европейских горнолыжных склонов: Львов, Тбилиси, а также наше новое направление — Мюнхен, — говорится в сообщении авиакомпании. — Прямой рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в Мюнхен позволит с удобством добраться до Тироля, отправную точку к зонам катания Фюсен и Иннсбрук».

В зимнем сезоне, сообщает компания, планируется продолжение выполнения рейсов летнего расписания в Шереметьево два раза в день, а также Таллин и Мюнхен — четыре рейса в неделю, при этом полеты в столицу Молдовы будут выполняться ежедневно.

В сравнении с сезоном «Зима-2018/2019» авиакомпания планирует увеличение количества рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт — до 4 в неделю, Тбилиси — до 11, Баку — до 5, Сочи — до 3. Полеты в Ригу, Берлин и Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю, в Вильнюс — 8.

В новом зимнем расписании «Белавиа» будет выполнять чартерные рейсы на курорты Египта из Минска и областных аэропортов: Бреста, Гродно, Могилева, Гомеля. Будет продолжено выполнение чартерных программ из Минска в Дубай.