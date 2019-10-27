Фотофакт. В частном секторе на Беды загорелся дом 27.10.2019 / 14:30 / Происшествия Просмотров: 249 A- A+ Инцидент произошел на пересечении улиц Беды и 1-й Базисной в Минске днем 27 октября. Фото очевидца Фото очевидца Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пожар частный сектор Город: Минск Другие материалы на эту тему: В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора» Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей «Здесь — вся наша жизнь». Частный сектор протестует против сноса Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела