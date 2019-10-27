Фотофакт. В частном секторе на Беды загорелся дом

/ Происшествия
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Инцидент произошел на пересечении улиц Беды и 1-й Базисной в Минске днем 27 октября.

Фото очевидца

Фото очевидца
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Тэги: пожар частный сектор Город: Минск

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