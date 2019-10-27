Сотни минчан подписались за переименование Октябрьской улицы в Ляховскую

На сайте «Удобный город» появилась петиция с предложением вернуть Октябрьской улице ее историческое название — Ляховская.

Октябрьская улица (ранее — Ляховская). Фото: Павел Добровольский

«Это было культовым местом еще до войны, где собиралось много людей. По сути, это было трудовое предместье, следы которого сохранились до сих пор. Считаем, что советское название "Октябрьская" сильно диссонирует с историей этой улицы и ее креативной, андеграундной атмосферой. Это видно на примере бюста Ленина, расположенном на фоне современных муралов и арт-инсталляций», — объяснили авторы петиции .

Они также настаивают на том, что советское название убивает туристический потенциал улицы, а историческое — наоборот — привлекло бы больше туристов. В дальнейшем улицу нужно сделать пешеходной, говорится в тексте, и заняться ее благоустройством.