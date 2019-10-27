Трамп заявил о ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

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Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ об успешном проведении операции против «главного террориста» на территории Сирии Абу-Бакра аль-Багдади.


Видеофакт. США провели операцию по ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Багдади

Лидера террористической организации «Исламское государство» ликвидировали в Идлибе, передает CNN.

Власти США провели идентификацию останков, которая показала, что был уничтожен именно лидер ИГ. Во время операции было убито большое количество сподвижников аль-Багдади. На месте спецоперации также находились 11 детей, они пострадали.

Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника.
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Тэги: Исламское государство ИГИЛ США-Сирия США-Россия Персона: Абу Бакр аль-Багдади Дональд Трамп

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