Трамп заявил о ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ об успешном проведении операции против «главного террориста» на территории Сирии Абу-Бакра аль-Багдади.

Лидера террористической организации «Исламское государство» ликвидировали в Идлибе, передает CNN .

Власти США провели идентификацию останков, которая показала, что был уничтожен именно лидер ИГ. Во время операции было убито большое количество сподвижников аль-Багдади. На месте спецоперации также находились 11 детей, они пострадали.

Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника.