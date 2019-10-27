В центре Минска прошел пикет в поддержку Спарыша

Лидер оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Николай Статкевич 27 октября принял участие в пикете на столичной площади Свободы в поддержку Сергея Спарыша, политзаключенных и невинно осужденных в Беларуси.

Об этом политик сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщалось, активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Спарыш 18 октября был арестован судом на 15 суток за неподчинение требованиям сотрудника милиции. Активиста задержали при попытке пройти на второе судебное заседание в Мингорсуде по делу анархиста Дмитрия Полиенко, несмотря на то что судья запретил ему находиться в зале заседания: на первом заседании по делу Полиенко Спарыш был выведен из зала, поскольку снимал процесс вопреки запрету судьи. При задержании Спарыша присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

В течение двух суток родственники и близкие задержанного не знали, где он находится. 21 октября выяснилось, что Спарыш признан виновным в правонарушении согласно статье 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудника милиции).

Участники сегодняшнего пикета на площади Свободы, в котором приняли участие около десятка активистов оргкомитета «Народнай Грамады», держали плакаты с портретами Сергея Спарыша, Михаила Жемчужного (признан белорусскими правозащитными организациями политзаключенным), других осужденных и призывами к их освобождению.

Аналогичный пикет ранее прошел в Лиде.