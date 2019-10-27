Минское «Динамо» потерпело в КХЛ восьмое поражение подряд

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд.

27 октября на льду «Минск-Арены» команда Крэйга Вудкрофта проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).

«Динамо» по ходу матча вело со счетом 2:0 (забили Андрей Степанов и Артем Демков), но дважды пропустило в меньшинстве. А в овертайме «Салават Юлаев» вырвал победу. Решающую шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.

Последний раз минское «Динамо» побеждало 3 октября, когда на своем льду обыграло «Трактор».

После 21 матча «Динамо» с 17 очками занимает 11-е место среди 12 команд Западной конференции (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 10 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, разница шайб 50-63).

30 октября белорусская команда сыграет в Челябинске против местного «Трактора».