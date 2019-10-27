«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в пользу брестского «Динамо»

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Занимающие вторую и третью строки турнирной таблицы борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер» 27 октября на поле горняков провели матч 26-го тура.

Встреча лидеров чемпионата завершилась вничью — 2:2. У БАТЭ забивали Игорь Стасевич и Неманья Милич, у «Шахтера» — Дарко Бодул и Николай Януш.

После этой ничьей лидирующее в чемпионате брестское «Динамо» увеличило отрыв от борисовского БАТЭ до восьми очков. Брестчане в этом туре обыграли «Гомель» — 2:1.

У «Динамо» 45 очков (после 26 матчей), у БАТЭ — 37 очков (25), у «Шахтера» — 32 (25).

В 27-м туре 3 ноября брестское «Динамо» на своем поле примет «Шахтер», а БАТЭ дома сыграет с «Ислочью». 30 октября БАТЭ на выезде проведет перенесенный матч 16-го тура против «Дняпро».
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Игорь Стасевич Неманья Милич Дарко Бодул Николай Януш

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