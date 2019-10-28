Бабье лето закончилось? В Беларусь пришел холод

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Погоду в начале новой рабочей недели будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

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По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. По северу страны пройдут дожди.

Ветер западный умеренный, местами порывистый.

Максимально днем воздух прогреется до +6..+12°C (в южных регионах до +14°C).

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +5..+7°C;
  • днем +8..+10°C;
  • вечером +6..+8°C.

Ранее сообщалось, что на наступившей неделе ожидается мокрый снег
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Тэги: погода

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