Бабье лето закончилось? В Беларусь пришел холод
Погоду в начале новой рабочей недели будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. По северу страны пройдут дожди.
Ветер западный умеренный, местами порывистый.
Максимально днем воздух прогреется до +6..+12°C (в южных регионах до +14°C).
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%.
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +5..+7°C;
- днем +8..+10°C;
- вечером +6..+8°C.
Ранее сообщалось, что на наступившей неделе ожидается мокрый снег.