ГАИ расставила ловушки на лихачей
В понедельник, 28 октября, сотрудники Госавтоинспекции продолжат «кошмарить» любителей быстрой езды.
Кроме традиционных рейдов по дорогам страны экипажи ДПС будут нести службу открытым, смешанным и скрытым способом.
Также на дорогах появятся мобильные датчики фиксации скорости. В частности, в гродненском регионе будут установлены пять дополнительных радаров (больше всего под око контроля попадут лихачи областного центра):
- Гродно (улица Поповича);
- Гродно (улица Советских пограничников);
- Гродно (улица Брикеля);
- Гродно (улица Славинского);
- Лида (проспект Победы).
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Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Также напомним, что внимание сотрудников ГАИ будет приковано и к пешим участникам дорожного движения. Так, в настоящее время на территории Гомельской области проводится спецмероприятие «Пешеход».