ГАИ расставила ловушки на лихачей

В понедельник, 28 октября, сотрудники Госавтоинспекции продолжат «кошмарить» любителей быстрой езды.

Кроме традиционных рейдов по дорогам страны экипажи ДПС будут нести службу открытым, смешанным и скрытым способом.

Также на дорогах появятся мобильные датчики фиксации скорости. В частности, в гродненском регионе будут установлены пять дополнительных радаров (больше всего под око контроля попадут лихачи областного центра):

Гродно (улица Поповича);

Гродно (улица Советских пограничников);

Гродно (улица Брикеля);

Гродно (улица Славинского);

Лида (проспект Победы).

Как ранее писали Naviny.by, Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары (с местами их нахождения можно ознакомиться здесь ).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Также напомним, что внимание сотрудников ГАИ будет приковано и к пешим участникам дорожного движения. Так, в настоящее время на территории Гомельской области проводится спецмероприятие «Пешеход».