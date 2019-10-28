В Аргентине произошел реванш: левоцентристы возвращаются к власти

На прошедших в Аргентине выборах президента (явка составила 80%) победу, скорее всего, одержал левоцентрист, последователь перонизма Альберто Фернандес.

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По итогам подсчета 75% бюллетеней 60-летний профессор права получает 47,36% голосов (у действующего главы государства правоцентриста Маурисио Макри — 41,22%), пишет Би-би-си .

Совсем недавно популярный Макри растерял свой высокий рейтинг после того, как Аргентина вступила в фазу рецессии и нестабильности рынка. В начале своей каденции (2015 год) он сократил субсидии на коммунальные и другие услуги, что привело к значительному повышению тарифов на электроэнергию и газ.

Отметим, что в паре с Фернандесом идет экс-президент страны 66-летняя Кристина Фернандес де Киршнер, которая в случае успеха займет пост вице-президента.

Киршнер сменила своего супруга, Нестора Киршнера, на посту президента в 2007-м и правила Аргентиной до 2015-го.

Отметим, что на сегодняшний день из-за роста госдолга усиливается вероятность дефолта по кредиту МВФ в размере 57 млрд долларов.

В своих предвыборных выступлениях Фернандес пообещал провести переговоры и добиться пересмотра условий кредита МВФ, а также защитить банковские вклады людей, снизить подоходный налог для трудящихся и увеличить субсидии на соцуслуги.

Напомним, будущий президент возглавлял правительство Аргентины во времена правления супругов Киршнеров (2003-2008 годы).