Престарелые женщина и мужчина потерялись в лесу — поиски ни к чему не привели

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Белорусские спасатели вновь сообщили о людях, пропавших в лесу. О судьбе 85-летней женщины ничего не известно уже несколько суток.

Фото pixabay.com

Как сообщается, жительница деревни Остранка (Житковичский район) ушла в лес и пропала 25 октября.

В поисках женщины участвовали десять милиционеров и 16 спасателей. Кроме этого на поиски выходили два десятка местных жителей.

В Наровлянском районе в воскресенье в лесу пропал 82-летний житель деревни Вербовичи. Его также искали сотрудники РОВД и РОЧС.

Поиски пропавших женщины и мужчины продолжатся сегодня.
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Тэги: пропал человек Город: Наровля Житковичи

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