Во Франции в фуре обнаружили восемь обмороженных нелегалов

Новая жуткая история с мигрантами в Европе может наделать много шума не только в СМИ, но и в коридорах европейской власти.

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По информации Le Parisien , восемь нелегальных мигрантов (четверо из них — дети) были спасены французскими пограничниками при досмотре в порту Кале.

Как сообщается, во время погрузки грузовика-рефрижератора на паром, следовавший в Великобританию, в холодильной камере фуры были обнаружены люди.

Прибывшие медики диагностировали легкие обморожения, так как в рефрижераторе была температура семь градусов мороза. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

Перевозившие нелегалов два водителя из Румынии арестованы.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не бдительность пограничников.

Напомним, 23 октября стало известно о страшной находке в промышленном районе Грейса (английское графство Эссекс). Здесь была обнаружена фура с 39 телами внутри.