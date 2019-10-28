В Гомеле работники МЧС спасли котенка

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В Гомеле работники МЧС спасли котенка, сидевшего под мостом.


Фотофакт. В Могилеве спасатели достали ребенка из-под опоры моста

Как сообщает местное общество защиты животных «Доброта», «замерзший и голодный котенок, сидел под мостом, не имея возможности даже попросить о помощи, неизвестно как он там оказался, ведь кругом вода и нет никаких подходов».

Животное увидела девушка и сообщила в МЧС. Буквально через полчаса к месту вызова прибыл катер, и котенок был спасен.

Ранее сообщалось, что 15 октября в минском микрорайоне Уручье, в районе пересечения проспекта Независимости с улицей Руссиянова, развернулась настоящая операция по спасению котенка, который запрыгнул на колесо притормозившей машины.

 

Фото со страницы Гомельского общества защиты животных «Доброта»
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Тэги: МЧС котенок Город: Гомель

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