В Беларуси будет вещать еще один российский ТВ-канал
На территории Беларуси будет вещать еще один российский телевизионный канал.
Такое решение приняло Министерство информации. Согласно ему, белорусский телезритель сможет три года смотреть телеканал «Поехали!».
Как сказано на странице ТВ-канала в соцсети, он «расскажет о том, как сделать любое путешествие ярким и незабываемым. Наши поля и леса, горы, реки и города, на север и на юг, на запад и восток, на расстоянии вытянутой руки — с новой, увлекательной точки зрения».