В Беларуси будет вещать еще один российский ТВ-канал

/ Общество
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На территории Беларуси будет вещать еще один российский телевизионный канал.

Такое решение приняло Министерство информации. Согласно ему, белорусский телезритель сможет три года смотреть телеканал «Поехали!».

Как сказано на странице ТВ-канала в соцсети, он «расскажет о том, как сделать любое путешествие ярким и незабываемым. Наши поля и леса, горы, реки и города, на север и на юг, на запад и восток, на расстоянии вытянутой руки — с новой, увлекательной точки зрения».
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Тэги: телевидение телеканал Поехали! российское ТВ

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