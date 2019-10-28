Наркотики, кражи, подделка документов. Какие преступления совершают в Национальном аэропорту Минск

Начальник Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте Сергей Курилов рассказал о том, какие преступления и правонарушения совершаются в Национальном аэропорту Минска.

Национальный аэропорт Минск, фото airport.by

По словам Сергея Курилова, с начала 2019 года Национальный аэропорт Минск посетили более четырех млн человек. При этом совершено 65 преступлений, среди которых 29 фактов подделки документов и 18 случаев воровства, сообщают «Минск-Новости» .

Почти все инциденты, отметил начальник, произошли по причине невнимательности пассажиров, оставивших личные вещи без присмотра.

Помимо этого, выявлено десять фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропов через таможенную границу Евразийского экономического союза или границу Беларуси.

Как рассказал Сергей Курилов, был также один пассажир, который при прохождении контрольно-пропускного пункта при въезде на территорию аэропорта, пошутил, что в салоне его авто находится взрывное устройство. Шутка закончилась плачевно — сотрудники военизированной охраны не оценили юмор и вызвали милицию, позже за заведомо ложное сообщение об опасности на мужчину завели уголовное дело.

По информации представителя отдела, с начала 2019 года сотрудники отдела внутренних дел на воздушном транспорте раскрыли более 80% преступлений. По его словам, чаще всего нарушают миграционное законодательство и ПДД.

Бомжей на аэровокзале нет — сложно добраться, когда расстояние до Минска 30 км. Сергей Курилов отметил, что за все 5 лет сотрудник милиции встретили в аэропорту лишь одного — он всех удивил, заявив, что трезвый и с документами, — и затем протянул читательский билет Национальной библиотеки Беларуси.

Начальник отдела также заметил, что последний случай преступления, совершенного сотрудником аэропорта, был в 2016 году — грузчик украл из багажа пассажира серебряный браслет. Удалось оперативно вычислить, кто это сделал. Мужчина был уволен, получил судимость и большой штраф.

А в целом, по словам Сергея Курилова, случаев воровства из багажа пассажиров в Национальном аэропорту не было уже несколько лет — камеры видеонаблюдения отслеживают весь путь чемоданов, от выгрузки из самолета до загрузки в транспорт на стоянке. У сотрудников аэропорта также есть портативные видеорегистраторы, фиксирующие все их действия.