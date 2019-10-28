В Минске на улице Тимирязева открывается ТРЦ Palazzo

31 октября в Минске на улице Тимирязева, 74а открывается торгово-развлекательный центр Palazzo.

На четырех этажах площадью 56 тысяч кв. м будет представлено более 130 магазинов международных и национальных брендов.

На верхнем этаже располагается фудкорт площадью 4000 кв. м и рестораны с летними террасами. На фудкорте будут представлены KFC, Burger King, Cinnabon, Salateira и «Мама дома».

Комплекс будет включать большое количество зон для развлечений, первую в Беларуси аэротрубу американской компании iFLY, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр и другие объекты.

Одним из якорных арендаторов нового ТРЦ стал супермаркет BIGZZ нового формата — с пекарней, винотекой, большими мясными витринами и аквариумами с морепродуктами.

Площадь супермаркета — более 3 тысяч «квадратов».

Кроме того, в ТРЦ Palazzo откроется магазин электроники «Электросила».

Для клиентов построен многоуровневый паркинг.