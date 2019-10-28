Секс-скандал разгорелся в Конгрессе США

Конгрессвумен от Демократической партии США 32-летняя Кэти Хилл, избранная в Палату представителей в Лос-Анджелесе, написала заявление об отставке.

На такой шаг она решила пойти из-за разразившегося сексуального скандала. Парламентария обвинили в сексуальных отношениях с одним из сотрудников своего предвыборного штаба.

По ее словам, такое решение пойдет на пользу ее избирателям, городу и стране.