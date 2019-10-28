Секс-скандал разгорелся в Конгрессе США

/ Мир
Просмотров: 797

Конгрессвумен от Демократической партии США 32-летняя Кэти Хилл, избранная в Палату представителей в Лос-Анджелесе, написала заявление об отставке.

На такой шаг она решила пойти из-за разразившегося сексуального скандала. Парламентария обвинили в сексуальных отношениях с одним из сотрудников своего предвыборного штаба.

По ее словам, такое решение пойдет на пользу ее избирателям, городу и стране.

Сама Хилл отрицает подозрения в интимной связи с мужчиной, которые выдвинул Комитет по этике. В то же время она признала, что у нее были отношения с молодой сотрудницей, пишет «ГА».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США секс-скандал Конгресс США Персона: Кэти Хилл

Другие материалы на эту тему:

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина