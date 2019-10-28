Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками

Александр Лукашенко проводит срочное совещание с представителями силового блока.

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Поводом для встречи главнокомандующего с министром обороны, госсекретарем Совбеза и замначальника Генштаба стала активность Свероатлантического альянса непосредственно у границ Беларуси.

Напомним, в начале следующего года на литовской территории пройдут крупные учения НАТО. Уже сейчас в пятнадцати километрах от границы с Беларусью находятся американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».

Всего ожидается участие в учениях примерно 40 тысяч военнослужащих. Во время учений будет отрабатываться переброска войск различными способами, сообщает tvr.by .

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко дал поручение подготовить ответ на действия соседей.

Министр обороны Литвы призвал главу белорусского государства в этой связи к адекватности.