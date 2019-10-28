Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками

/ Политика
Просмотров: 5092

Александр Лукашенко проводит срочное совещание с представителями силового блока.

Фото из архива

Поводом для встречи главнокомандующего с министром обороны, госсекретарем Совбеза и замначальника Генштаба стала активность Свероатлантического альянса непосредственно у границ Беларуси.


Американские танки у границы Беларуси. Чем ответит Минск?

Напомним, в начале следующего года на литовской территории пройдут крупные учения НАТО. Уже сейчас в пятнадцати километрах от границы с Беларусью находятся американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».

Всего ожидается участие в учениях примерно 40 тысяч военнослужащих. Во время учений будет отрабатываться переброска войск различными способами, сообщает tvr.by.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко дал поручение подготовить ответ на действия соседей.

Министр обороны Литвы призвал главу белорусского государства в этой связи к адекватности.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва Беларусь-НАТО Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Какой монстр опаснее? Москва может взять Беларусь и без танков

Какой монстр опаснее? Москва может взять Беларусь и без танков

Американские танки у границы Беларуси. Чем ответит Минск?

Американские танки у границы Беларуси. Чем ответит Минск?

Энергия с Белорусской АЭС может попасть в страны Балтии

Энергия с Белорусской АЭС может попасть в страны Балтии

Латвия будет покупать электроэнергию БелАЭС, — президент Литвы

Латвия будет покупать электроэнергию БелАЭС, — президент Литвы