Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками
Александр Лукашенко проводит срочное совещание с представителями силового блока.
Поводом для встречи главнокомандующего с министром обороны, госсекретарем Совбеза и замначальника Генштаба стала активность Свероатлантического альянса непосредственно у границ Беларуси.
Напомним, в начале следующего года на литовской территории пройдут крупные учения НАТО. Уже сейчас в пятнадцати километрах от границы с Беларусью находятся американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».
Всего ожидается участие в учениях примерно 40 тысяч военнослужащих. Во время учений будет отрабатываться переброска войск различными способами, сообщает
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко дал поручение подготовить ответ на действия соседей.
Министр обороны Литвы призвал главу белорусского государства в этой связи к адекватности.