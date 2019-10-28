В Брестской области на 25% увеличилось количество особо тяжких преступлений. Данные охватывают девять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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По информации пресс-службы прокуратуры Брестской области, такая ситуация обусловлена увеличением количества фактов незаконного сбыта наркотиков на 68%, с 60 до 191. Количество пострадавших выросло на 2%: с 5111 до 5245 человек.

В целом, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 0,3% до 7338 случаев.

Коэффициент преступности в расчете на 10 000 населения составил 53,1 и является наименьшим на территории Беларуси. На 17% снизилось количество преступлений несовершеннолетних — 138 случаев, на 2% ранее судимых лиц — 1547, на 0,3% лиц без работы — 2 559. Также на 11% уменьшилось количество преступлений совершеннолетних в общественных местах — 2336 случаев, на 7% в семьях — 1467.

Наибольший рост преступности зафиксировали в районах: Ляховичском — на 20%, Ивановском — на 14% и Ганцевичском — на 13%.

По словам прокурора Брестской области Виктора Климова, есть сферы, требующие пристального внимания прокурора. Это вопросы детской и производственной безопасности. Он отметил, что в Брестской области на 26% увеличилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, а трудовая дисциплина на низком уровне.

Также распространены нарушения требований законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг), высоки коррупционные риски при использовании средств бюджета. Теперь при проведении надзорных мероприятий в сфере закупок с привлечением посредников во всех случаях будет изучаться обоснованность участия посреднических структур в заключении сделок.

Особе внимание будет уделено вопросам надзора за соблюдением избирательного законодательства.