Мужчину вытащили из такси и ограбили. Подозреваемые задержаны

Сотрудники милиции задержали молодых людей, которые украли 1400 долларов и 700 рублей​ у минчанина, вышедшего из игрового клуба по ул. Карла Либкнехта.

Житель столицы после посещения клуба садился в такси. На него напали двое молодых людей, которые с применением физической силы вытащили его из такси и украли все денежные средства. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД МИнгорисполкома.

Сотрудникам милици удалось задержать подозреваемых. Это 19-летний и 28-летний жители Минска, ранее неоднократно судимые за совершение грабежей. 300 долларов из похищенной суммы они успели потратить на личные нужды.

Молодым людям в соответствии с частью 2 статьи 206 УК РБ («Грабеж») грозит наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.