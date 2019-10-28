Фотофакт. В Мозыре задержан продавец крупной партии психотропов, изъято два пистолета

36-летний житель Мозыря задержан после совершения незаконной сделки по продаже наркотиков. Он хранил крупную партию психотропов для дальнейшей реализации на территории Мозырского и близлежащих районов, а также два пистолета.

В ходе экспертизы было установлено, что порошок, который мужчина сбыл клиенту, потребляющему наркотики, содержит в составе особо опасный психотроп — амфетамин (фенамин), сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Сотрудники милиции обнаружили и изъяли у задержанного крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, два пистолета, электронные весы, полимерные пакеты с порошкообразным веществом, общей массой более 450 грамм. Все это находилось по месту жительства и в транспортных средствах мужчины и его родственников.

В отношении арестованного подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. Максимальное наказание по этой части составляет лишение свободы сроком до 15 лет.