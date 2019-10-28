«Это просто смешно». Лукашенко посмеялся над кулаком НАТО у границ Беларуси

Александр Лукашенко считает, что белорусской армии не страшна группировка бронетехники НАТО, которая сформирована недалеко от границы с Беларусью.

Как заявил он во время «военного доклада», не надо преуменьшать значение этого «бронетанкового кулака», но «30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии».

Лукашенко напомнил, что Беларусь провела четыре модернизации своей армии, понимая, какие кулаки будут созданы у границ Беларуси и с каким противником необходимо будет столкнуться.

«Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять», — подчеркнул главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что ранее «никогда так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска… это прецедент».

Лукашенко отметил, что на такие демонстрации «мы просто вынуждены отвечать». Президент в то же время сказал, что «мы не должны бряцать оружием».

Как сообщила пресс-служба президента, на встрече присутствовали госсекретарь Совбеза Станислав Зась, глава Минобороны Андрей Равков, начальник Главного разведуправления — замначальника Генштаба Павел Тихонов.