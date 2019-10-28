Оксана Юшкевич снята с выборов за нарушение правил проведения пикета

Окружная избирательная комиссия столичного Чкаловского избирательного округа № 96 отменила регистрацию Оксаны Юшкевич кандидатом в депутаты. Причины — отсутствие заявления на проведение пикета 20 октября возле здания Академии управления при президенте и обязательных исходных данных в раздаваемых листовках гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Фото spring96.org

Информация размещена на сайте администрации Октябрьского района Минска.

В сообщении комиссии отмечается, что поводом лишения кандидатской регистрации стало «обращение гражданки Сташевской Т. Л. о нарушении избирательного законодательства при проведении агитации в поддержку кандидата на пикете возле здания Академии управления при президенте 20 октября». Были учтены также два предупреждения — 23 и 25 октября.

В комментарии БелаПАН Оксана Юшкевич отметила, что не нарушала Избирательный кодекс. «Заявление на проведение пикетов есть, есть уведомление со списком мест, где мы будем их проводить. Список этот есть и на официальном сайте ЦИК. Об этом также я говорила членам избирательной комиссии и сотрудникам Октябрьского РУВД, которые на пикете ко мне подходили. Что касается листовок, я не понимаю, что они имеют в виду под нарушением. На листовках информация о том, кто мы и что представляем, была», — пояснила она.

Оксана Юшкевич также подчеркнула, что решения окружной избирательной комиссии у нее на руках нет, по почте она его тоже не получала. «В любом случае мы будем идти до конца, до последней инстанции. Пока же будем дальше проводить пикеты», — подчеркнула она.

При этом Юшкевич отметила, что предупреждение, вынесенное 23 октября, сейчас находится на обжаловании в Минской городской комиссии. «Если городская комиссия мне в удовлетворении жалобы откажет, я подам в суд, — заявила она. — Пока же длится процесс и суд ничего не постановил, решение участковой избирательной комиссии не имеет никакой юридической силы».