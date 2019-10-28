Лукашенко: если надо, наши десантники справятся с бронетанковой бригадой США, расположенной в Литве

По словам Александра Лукашенко, расположенная на территории Литвы американская бронетанковая бригада не является соперником для белорусских Вооруженных сил.

Учения Сил специальных операций / Фото с сайта Минобороны

Он подчеркнул в ходе «военного доклада», что видит во всевозможных заявлениях некие конспирологические версии.

«Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции», — считает президент.

Он уверен, что у белорусских военных хватает сил и возможностей, чтобы себя защитить в подобных ситуациях.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что политика официального Минска проста и понятна: в Европе должен быть мир.

Глава государства вспомнил историю, связанную с началом Великой Отечественной войны: «Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы».

В этой связи Беларусь слышит заявления с Запада о том, что там не готовятся планы о нападении на нашу страну, но все же будет держать порох сухим, а на любые подобные акции будет отвечать адекватно.