«Хватило бы на 46 000 разовых доз». На даче под Осиповичами нашли 12 мешков марихуаны

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На даче под Осиповичами у 54-летнего жителя Бобруйска сотрудники милиции обнаружили 12 мешков марихуаны.

Экспертизой установлено, что около 10 кг из общего количества изъятого растительного вещества в Осиповичском районе является марихуаной, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

По месту жительства мужчины в Бобруйске также найдено 15 бумажных свертков с наркотическим веществом.

В МВД также прокомментировали, что изъятого зелья с лихвой хватило бы на 46 000 разовых доз. 

В 2019 году в Беларуси правоохранительными органами изъято более 133 килограммов готовой к употреблению марихуаны. Также было уничтожено более 150 тонн дикорастущих опийного мака и конопли. Наиболее крупные посевы, более 15 гектаров, уничтожены в Гомельской области.
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Тэги: марихуана наркооборот Город: Бобруйск Осиповичи

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